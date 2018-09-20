Политика 20.09.2018 09:04
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20.09.2018 09:04
В Волжской городской думе нового созыва появилась новая оплачиваемая должность заместителя председателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской гордумы Волгоградской области, зарплату за свою работу в городском представительном органе будет получать один из замов – член партии КПРФ Антон Гузев. Еще два заместителя будут работать на непостоянной основе. Раньше в Волжской городской думе была лишь одна оплачиваемая должность – председателя городской думы. Теперь появилась еще одна.
Между тем, напомним, волжские коммунисты заняли в городской думе нового созыва десять мест вместо шести, которые были в думе прошлого созыва. Всего в городском представительном органе 30 депутатов. Можно предположить, что волжские коммунисты смогли усилить свои позиции на волне акций против пенсионной реформы, которые они регулярно организовывали перед выборами 9 сентября. Но выборы прошли и от активной жизненной позиции членов КПРФ, которые на митингах в том числе энергично критиковали единороссов, не осталось и следа.
Наглядным примером может служить голосование в Волжской городской думе по кандидатуре главы городского округа, когда все 30 депутатов, в том числе и коммунисты, единогласно проголосовали за представителя партии «Единая Россия» Игоря Воронина. И это при том, что по результатам конкурса были выбраны две кандидатуры, среди которых был и Владимир Родионов, к слову, член КПРФ. Но волжские депутаты-коммунисты, мягко говоря, «прокатили» своего кандидата и даже не создали видимость какой-либо интриги. Возможно, лишь по стечению обстоятельств, после получения оплачиваемого «портфеля» в городской думе волжские коммунисты перестали звать горожан на митинги против пенсионной реформы. Хотя их товарищи по партии в Волгограде, например, в эту субботу вновь проводят акцию около «Царицынской оперы».
После выборов в Волжскую городскую думу горячий оратор акций протеста против пенсионной реформы Александр Кудрявцев поблагодарил избирателей за поддержку, которую оказали горожане коммунистам. Осталось добавить – «всем спасибо, все свободны». Ведь следующие выборы - через пять лет.
Фото с сайта Волжской городской думы.
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