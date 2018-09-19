Жизнь в бегах: работник автосалона из Волгограда угнал с работы подержанный "Land Rover"

Расследования 19.09.2018 11:47
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19.09.2018 11:47
Почти четыре года скрывался от стражей порядка работник автосалона, подозреваемый в угоне дорогого внедорожника в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 37-летнего волгоградца задержали в Волжском. В операции вместе с сотрудниками полиции участвовали бойцы Росгвардии. По данным правоохранителей, в 2014 году в салон по продаже подержанных машин, где работал волгоградец, пригнали “Land Rover Freelander”. Однако вместо поиска покупателя, ранее судимый за оборот наркотиков мужчина забрал авто и уехал из региона. Тогда его объявили в федеральный розыск. Удалось выяснить, что иномарку он продал. Сейчас подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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