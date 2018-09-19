Общество 19.09.2018 12:16
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19.09.2018 12:16
Одиночный пикет недалеко от здания на проспекте Ленина сегодня снова выставили обманутые дольщики ЖК «Династия», сообщает ИА «Высота 102». Участники долевого строительства проблемной многоэтажки на улице Огарева сделали очередную попытку привлечь внимание чиновников к своим проблемам. Пикет был выставлен в 8.30 утра, действо продолжалось до 11 часов. К отчаявшимся гражданам, которые ждут достройки своего дома уже несколько лет, не вышел ни один чиновник. Протест не вызвал также интереса у сотрудников полиции, которые обычно бдительно следят за любым оживлением в окрестностях здания, где располагаются Волгоградская областная дума и администрация региона. Основным требованием дольщиков является включение их в так называемый реестр обманутых дольщиков, привлечение застройщика - гендиректора ООО «Стройснаб» Александра Набатчикова к уголовной ответственности, а также немедленное оживление работы на стройплощадке дома, где сейчас не ведется никаких работ.
Ранее одиночный пикет у здания областной администрации дольщики выставляли 13 сентября. Сотрудники полиции отреагировали мгновенно и постоянно следили за происходящим. К людям тогда подъехал глава регионального облстройнадзора Александр Сторожук. Он пояснил, что информация о проблемном объекте неоднократно направлялась в правоохранительные органы и в прокуратуру Волгоградской области на предмет рассмотрения вопроса о наличии в действиях руководства застройщика ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК», состава преступления.
Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21б должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства. Участники долевого строительства не раз проводили митинги и пикеты, а также разбивали палатки у стройплощадки долгостроя.
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