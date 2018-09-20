Ни в прошлом году, ни в нынешнем жители улицы Быстрова в Кировском районе Волгограда так и не дождались выполнения заверений представителей компании «Концессии водоснабжения» и руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Алексея Сивокоза привести в порядок эту несчастную дорогу к 1 августа 2018 года. Снова не случилось. Судя по всему, не будет она готова ни к 1 октября, ни к 1 декабря…

Такие же горы песка и мусора, выкорчеванные деревья, бетонные плиты. Часть дороги, которую наспех заложили асфальтом, зияет открытыми колодцами, из которых торчат ветки сухих деревьев. Особенно страшно у школы, где могут покалечиться дети, потому что тротуаров как не было, так и нет. Нет ни рабочих, ни техники.

Напомним, «Концессии водоснабжения» при прокладке канализационного коллектора полностью дорогу раскурочили. Было это в 2017 году. На жалобы людей в компании заверяли, что к ноябрю того же 2017-го полностью все приведут в порядок. Потом называли другие даты: апрель, май, июль 2018-го… Обещали восстановить щебеночное основание дороги, уложить асфальт, установить бордюрные камни. Словом, для людей эти посулы были как горы золотые. Получается, что «покормил завтраком», но не накормил, и руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивокоз. На пресс-конференции он прямо заявил, что «это был форсмажорный случай, когда новую улицу пришлось перекопать в связи со строительством коллектора для решения проблем домов с дольщиками жилищного комплекса «Парк Европейский» и что к 1 августа все будет сделано.

Надо сказать, что ничего не изменилось и в соседнем с Быстрова переулке Школьный. «Концессии водоснабжения» и тут сильно «постарались»: также все раскурочили, а убрать за собой не соизволили. В любом случае, факт остается фактом: люди по-прежнему страдают от бездорожья и уже не знают, как можно относиться к обещаниям ответственных лиц, которые, получается, за свои слова не отвечают или не хотят отвечать. Поэтому мечта волгоградцев ходить и ездить по хорошим дорогам остается все призрачней.

Подробности – в материале информагентства.