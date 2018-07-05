Общество

Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на место

Общество 05.07.2018 09:50
4307 28
05.07.2018 09:50


Горы песка, глины и мусора, выкорчеванные деревья, бетонные плиты «украшают»  новую дорогу по улице Быстрова в Кировском районе Волгограда.  Впрочем, как заявили ИА «Высота 102» жители этой улицы, новая она только на первый взгляд. Асфальт, по их словам, уже рушится, страшное впечатление производят открытые колодцы, в которые то и дело попадают  автомобилисты, калеча и себя, и свои машины. Ночью, -  говорят они, - тут вообще катастрофа для тех, кто с дорогой не знаком, потому что нет освещения. «Создается впечатление, что асфальт положили наспех, бордюров  нет. А там, где их пытались установить, он рушится так же, как сама проезжая часть, - перечисляют «прелести» новой дороги волгоградцы. 
Рядом -  два детских сада и школа. Тротуаров нет, и, судя по словам людей, не предвидится, все вынуждены ходить по проезжей части и ежеминутно рисковать  не только здоровьем, но и жизнью. Ни рабочих, ни техники здесь не видно несколько месяцев. «Бросили все, и, мол, живите как хотите. Будто мы не люди вовсе, - печально говорят кировчане. 
Напомним, редакция не раз рассказывала о ситуации, сложившейся здесь в связи со строительством  компанией  «Концессии водоснабжения» нового канализационного коллектора, который проходит именно по этой улице.  Когда приступали к строительству,   новую дорогу, которую жители ждали 30 лет и наконец-то дождались -  она была построена  в 2016 году -  работники «Концессий» уничтожили полностью уже в следующем, 2017-м.  На многочисленные жалобы людей во всевозможные инстанции  в «Концессиях» заверяли, что  к ноябрю того же 2017-го полностью все приведут в порядок. Однако, как выяснилось,  это были только слова. Потом сроки поменялись, и в компании назвали новую дату: апрель-май  2018 года. К этому времени обещали полностью восстановить  щебеночное основание дороги, уложить асфальт, установить бордюрные камни и сдать дорогу под ключ, так как, по утверждению пресс-службы компании, «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов». 
О приоритетах «Концессий водоснабжения»  и мучениях волгоградцев  – в материале информагентства.



Обсудить
Поделиться
Реклама

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

«Ростелеком» приглашает на городской праздник в Волгограде
Популярное по теме
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
10.06.2018 19:33
23667 0
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателя
09.06.2018 14:25
14430 11
Общество
05.07.2018 10:06
Общество 05.07.2018 10:06
1275 13 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 16:57
Общество 04.07.2018 16:57
3553 4 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 15:38
Общество 04.07.2018 15:38
3459 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 14:19
Общество 04.07.2018 14:19
5973 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 13:18
Общество 04.07.2018 13:18
1791 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 12:59
Общество 04.07.2018 12:59
5653 33 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 11:58
Общество 04.07.2018 11:58
1529 9 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 11:45
Общество 04.07.2018 11:45
1270 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:59
Общество 04.07.2018 09:59
5515 74 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:42
Общество 04.07.2018 09:42
1361 2 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 17:50
Общество 03.07.2018 17:50
2785 4 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 17:13
Общество 03.07.2018 17:13
1108 1 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 14:04
Общество 03.07.2018 14:04
4803 13 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 12:34
Общество 03.07.2018 12:34
2449 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 10:17
Общество 03.07.2018 10:17
3377 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:54
В Волгоградской области трудные подростки сыграли в футбол с командой из ФранцииСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде подтвердили приговор организаторам 600-миллионного "обнала"Смотреть фотографии
10:57
"Управление отходами - Волгоград" оштрафовали за загрязнение воздухаСмотреть фотографии
10:06
Абонементы на матчи ФК "Ротор-Волгоград" в новом сезоне стоят до 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на местоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде коррупционный скандал в филиале МФЮА завершился посадкамиCмотреть видео
16:59
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрамСмотреть фотографии
16:57
Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартирыСмотреть фотографии
16:47
Волгоградский академический симфонический оркестр завершит сезон на фан-фестеСмотреть фотографии
16:03
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера вскрылись новые обстоятельства Смотреть фотографии
15:38
В Волгограде представители туроператора "Натали Турс" ушли в глухую оборонуСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:19
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньгиСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуарСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткойСмотреть фотографии
13:02
«Зависли» в розыске: экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области оказались неуловимыСмотреть фотографии
12:59
Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мостуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:35
Сотрудники ЧОПа из Волгограда работали без договоров и зарплатыСмотреть фотографии
11:58
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский садСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентовСмотреть фотографии
09:59
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»Смотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом Смотреть фотографии
09:02
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка
07:56
Волгоградцы предлагают включить Эльтон в список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутаты немного подискутировали на тему пенсионной реформы Cмотреть видео
18:33
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментальноСмотреть фотографии
17:13
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майкеСмотреть фотографии
Реклама
 