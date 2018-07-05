Общество 05.07.2018 09:50
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05.07.2018 09:50
Горы песка, глины и мусора, выкорчеванные деревья, бетонные плиты «украшают» новую дорогу по улице Быстрова в Кировском районе Волгограда. Впрочем, как заявили ИА «Высота 102» жители этой улицы, новая она только на первый взгляд. Асфальт, по их словам, уже рушится, страшное впечатление производят открытые колодцы, в которые то и дело попадают автомобилисты, калеча и себя, и свои машины. Ночью, - говорят они, - тут вообще катастрофа для тех, кто с дорогой не знаком, потому что нет освещения. «Создается впечатление, что асфальт положили наспех, бордюров нет. А там, где их пытались установить, он рушится так же, как сама проезжая часть, - перечисляют «прелести» новой дороги волгоградцы.
Рядом - два детских сада и школа. Тротуаров нет, и, судя по словам людей, не предвидится, все вынуждены ходить по проезжей части и ежеминутно рисковать не только здоровьем, но и жизнью. Ни рабочих, ни техники здесь не видно несколько месяцев. «Бросили все, и, мол, живите как хотите. Будто мы не люди вовсе, - печально говорят кировчане.
Напомним, редакция не раз рассказывала о ситуации, сложившейся здесь в связи со строительством компанией «Концессии водоснабжения» нового канализационного коллектора, который проходит именно по этой улице. Когда приступали к строительству, новую дорогу, которую жители ждали 30 лет и наконец-то дождались - она была построена в 2016 году - работники «Концессий» уничтожили полностью уже в следующем, 2017-м. На многочисленные жалобы людей во всевозможные инстанции в «Концессиях» заверяли, что к ноябрю того же 2017-го полностью все приведут в порядок. Однако, как выяснилось, это были только слова. Потом сроки поменялись, и в компании назвали новую дату: апрель-май 2018 года. К этому времени обещали полностью восстановить щебеночное основание дороги, уложить асфальт, установить бордюрные камни и сдать дорогу под ключ, так как, по утверждению пресс-службы компании, «благоустройство на объектах строительства – в списке приоритетов».
О приоритетах «Концессий водоснабжения» и мучениях волгоградцев – в материале информагентства.
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