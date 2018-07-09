



Улица Быстрова в Кировском районе Волгограда, которая пришла в негодность после прокладки сетей компанией «Концессии водоснабжения», будет полностью отремонтирована – от бордюра до бордюра – к 1 августа текущего года. Это пообещал сегодня на пресс-конференции руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Алексей Сивокоз, отвечая на вопрос журналиста ИА «Высота 102». По его словам, это был форсмажорный случай, когда новую улицу пришлось перекопать в связи со строительством коллектора для решения проблем домов с дольщиками жилищного комплекса «Парк Европейский».

Напомним, редакция не раз рассказывала о ситуации, сложившейся здесь в связи со строительством компанией «Концессии водоснабжения» нового канализационного коллектора, который проходит именно по этой улице. Последний раз – в материале «Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на место». На многочисленные жалобы людей во всевозможные инстанции в «Концессиях» заверяли, что к ноябрю 2017-го полностью все приведут в порядок. Потом назвали новый срок: апрель-май 2018 года. И вот новая дата, которую озвучил сегодня руководитель департамента ЖКХ мэрии.

Рассказывая о модернизации коммунальной инфраструктуры в городе, Сивокоз подчеркнул, что график выполнения работ данными компаниями соблюдается, хотя «есть и человеческий фактор». С 2015 года, когда было заключено соглашение с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения» сроком на 30 лет, уже вложено 7 млрд рублей инвестиций в замену водосетей, и обновлено 155 км. До 2019 года инвестор потратит также на замену тепловых сетей 6,4 млрд, а всего объем инвестиций составит 30 млрд. рублей.