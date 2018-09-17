Общество

В Волгограде "фронтовики" вычислили подозрительного продавца древесины

Общество 17.09.2018 11:26
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17.09.2018 11:26


Волгоградские активисты ОНФ выявили один факт продажи местным предпринимателем древесины без внесения данных о заключенных сделках в систему ЛесЕГАИС. Как сообщили ИА "Высота 102" в исполкоме реготделения ОНФ, по данному факту направлено обращение в адрес прокурора города Волгограда Дмитрия Симановича с просьбой провести прокурорскую проверку.
В ОНФ поясняют, что если организация или ИП не зарегистрированы в ЛесЕГАИС, то это означает, что товар неизвестного происхождения и, возможно, организация реализует незаконно заготовленную древесину.
"Наши рейды по торговым точкам, реализующим древесину, прошли в рамках мониторинга по контролю за исполнением указа президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина,  направленного на сохранение биологического разнообразия", - пояснили в исполкоме.
Отмечается, что в ходе рейда "фронтовики" провели контрольные закупки досок и бруса в нескольких торговых сетях и в торговых точках на строительных рынках, а затем с помощью единой государственной информационной системы (ЕГАИС) проверили, значится ли организация-продавец в перечне юридических лиц, чьи сделки с древесиной зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС.
Так, сообщается, что в Волгограде были проверены следующие продавцы: ООО "Леруа Мерлен Восток", И.П. Оганисян Липарит Самвелович, И.П. Куанчалиев Талгат Анатольевич, ООО "ПМЦ 2015". В системе Лес ЕГАИС не зарегистрирован И.П. Куанчалиев Талгат Анатольевич.

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