Происшествия

Красота вне закона: бизнесвумен из Волгоградской области попалась на контрабанде средств для похудения

Происшествия 16.09.2018 12:43
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16.09.2018 12:43


Жительница Волжского стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ и покушении на их оборот. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летнюю волжанку задержали в результате совместной операции сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России, подразделения по контролю за оборотом наркотиков центрального аппарата МВД и при участии службы безопасности регионального филиала Почты России и силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения “ГРОМ”. По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель занималась продажей препаратов для снижения веса. В одной из среднеазиатских республик она заказывала фармпродукцию, в том числе и запрещенный к свободной продаже в России сибутрамин. 

С 2016 года препараты “для  красоты” женщина продавала по всей России через свой интернет-магазин. При этом их цена превышала закупочную в восемь раз. Правоохранители вышли на ее след при попытке продать партию препарата. Позже, во время получения посылки с сибутрамином, был задержан ее курьер. В посылке и доме подозреваемой оперативники изъяли около 30 килограммов запрещенного вещества. Бизнесвумен признала свою вину.

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