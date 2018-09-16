



Жительница Волжского стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ и покушении на их оборот. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летнюю волжанку задержали в результате совместной операции сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России, подразделения по контролю за оборотом наркотиков центрального аппарата МВД и при участии службы безопасности регионального филиала Почты России и силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения “ГРОМ”. По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель занималась продажей препаратов для снижения веса. В одной из среднеазиатских республик она заказывала фармпродукцию, в том числе и запрещенный к свободной продаже в России сибутрамин.





С 2016 года препараты “для красоты” женщина продавала по всей России через свой интернет-магазин. При этом их цена превышала закупочную в восемь раз. Правоохранители вышли на ее след при попытке продать партию препарата. Позже, во время получения посылки с сибутрамином, был задержан ее курьер. В посылке и доме подозреваемой оперативники изъяли около 30 килограммов запрещенного вещества. Бизнесвумен признала свою вину.