Волгоградская область заняла 56-е место в экологическом рейтинге субъектов РФ: исследование по итогам лета -2018 провела общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». При этом регион улучшил показатели на 2 пункта по отношению к этому же периоду прошлого года, - сообщает ИА «Высота 102» . Среди субъектов ЮФО регион занял пятое место. Лучше всего дышалось в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях. В формировании рейтинга учитываются как позитивные от властей регионов сообщения, так и негативные от общественных организаций и экологов.

В десятке лидеров рейтинга - Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская, Курская области, республика Коми, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области. Замыкают список Челябинская и Свердловская области, несменяемые многие годы аутсайдеры рейтинга субъектов РФ.







