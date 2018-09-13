Экология 13.09.2018 13:38
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13.09.2018 13:38
Волгоградская область заняла 56-е место в экологическом рейтинге субъектов РФ: исследование по итогам лета -2018 провела общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». При этом регион улучшил показатели на 2 пункта по отношению к этому же периоду прошлого года, - сообщает ИА «Высота 102» . Среди субъектов ЮФО регион занял пятое место. Лучше всего дышалось в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях. В формировании рейтинга учитываются как позитивные от властей регионов сообщения, так и негативные от общественных организаций и экологов.
В десятке лидеров рейтинга - Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская, Курская области, республика Коми, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области. Замыкают список Челябинская и Свердловская области, несменяемые многие годы аутсайдеры рейтинга субъектов РФ.
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