Общество

Жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возраста

Общество 13.09.2018 11:19
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13.09.2018 11:19


Сразу в двух чтениях сегодня приняла Волгоградская областная дума законопроект о сохранении действующих на сегодняшний момент мер соцподдержки пенсионеров. Документ принят единогласно, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Из законопроекта убрали фразу о том, что выплаты положены гражданам, достигших пенсионного возраста. Вместо нее появилось пояснение, что  льготы положены женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам,  достигшим 60. То есть после повышения Госдумой  пенсионного возраста закон о льготах пенсионерам будет действовать в прежнем формате. Речь идет о пособиях  по оплате коммунальных услуг, обеспечении  льготного проезда, адресном социальном пособии и ежемесячных денежных выплатах. 

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