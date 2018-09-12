Аналитика

Волгоградстат зафиксировал рост числа ИП

Аналитика 12.09.2018 16:30
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12.09.2018 16:30


На 1 сентября 2018 года число индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области в сравнении с предыдущим периодом увеличилось на 0,4% и составило 62,4 тыс. единиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в августе было зарегистрировано 1027 индивидуальных предпринимателей. В общем количестве ИП, зарегистрированных в этот период, преобладают предприниматели, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; строительство; деятельность профессиональная, научная и техническая. Меньше всего частников трудится в сфере социального обеспечения. 
Прекратили деятельность в этот же период 763 предпринимателя. Наибольшее число ИП, закрывших бизнес в августе 2018 года, относится к торговле оптовой и розничной; ремонту автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировке и хранению, предоставлению прочих видов услуг. 

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