Волгоградстат зафиксировал рост числа ИП





На 1 сентября 2018 года число индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области в сравнении с предыдущим периодом увеличилось на 0,4% и составило 62,4 тыс. единиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в августе было зарегистрировано 1027 индивидуальных предпринимателей. В общем количестве ИП, зарегистрированных в этот период, преобладают предприниматели, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; строительство; деятельность профессиональная, научная и техническая. Меньше всего частников трудится в сфере социального обеспечения.

Прекратили деятельность в этот же период 763 предпринимателя. Наибольшее число ИП, закрывших бизнес в августе 2018 года, относится к торговле оптовой и розничной; ремонту автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировке и хранению, предоставлению прочих видов услуг.



