Волгоградка взыскала неустойку с застройщика дома в Подмосковье

Выплатить почти полумиллионную неустойку и компенсацию морального вреда жительнице Волгоградской области придется застройщику из столичного региона ООО “Замитино”. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня областная инстанция оставила в силе такое решение Камышинского городского суда.

Мария Втулкина заключила договор на покупку квартиры в доме в Подмосковье, который должны были ввести в строй до 1 декабря 2016 года. Однако получить квартиру камышанка лишь спустя почти восемь месяцев. Женщина потребовала неустойку в 457 тысяч рублей. Также компании придется выплатить более 220 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что ранее компании уже пришлось заплатить неустойку покупателям из Волгоградской области, правда, суммы компенсаций были меньше.



