Волгоградка взыскала неустойку с застройщика дома в Подмосковье

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Происшествия 12.09.2018 15:07
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12.09.2018 15:07
Выплатить почти полумиллионную неустойку и компенсацию морального вреда жительнице Волгоградской области придется застройщику из столичного региона ООО “Замитино”. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня областная инстанция оставила в силе такое решение Камышинского городского суда.
Мария Втулкина заключила договор на покупку квартиры в доме в Подмосковье, который должны были ввести в строй до 1 декабря 2016 года. Однако получить квартиру камышанка лишь спустя почти восемь месяцев. Женщина потребовала неустойку в 457 тысяч рублей. Также компании придется выплатить более 220 тысяч рублей штрафа.
Отметим, что ранее компании уже пришлось заплатить неустойку покупателям из Волгоградской области, правда, суммы компенсаций были меньше.
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