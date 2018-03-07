В Волгограде суд сделал застройщику из Подмосковья "дисконт" по неустойке

Оплатить неустойку жителям Волгоградской области - участникам долевого строительства обязал областной суд компанию "Замитино", возводившую жилой комплекс в Подмосковье. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Надежда Павлова и Вадим Пупыкин заплатили фирме более 3,5 миллиона рублей. Квартиру им должны были передать до начала декабря 2016 года, но на деле свои квадратные метры волгоградца получили лишь в июле прошлого года.

Осенью минувшего года Новониколаевский районный суд взыскал с застройщика неустойку в размере почти 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, и оштрафовал компанию почти на 100 тысяч в пользу каждого истца. Областной суд снизил неустойку до 100 000 рублей, компенсацию до 1000 рублей, и суммы штрафа до 50 500 рублей каждому.



