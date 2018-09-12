Общество 12.09.2018 14:38
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12.09.2018 14:38
Объявлен конкурс на выполнение реставрационных работ на главном монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, который является памятником истории и культуры народов Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ является ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит провести реставрацию внутренней поверхности монумента, а именно- заделать все трещины и сколы, удалить все загрязнения с поверхности скульптуры и др. На это из федерального бюджета выделяется почти 20 миллионов рублей.
Если все пойдет по плану, то уже к ноябрю текущего года "Родину-мать" оденут в леса. Завершить работы планируют до 20 декабря.
Научно-проектная документация для производства работ по сохранению объекта культурного наследия была разработана в ООО "Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса". К участникам конкурса предъявляются определенные требования, в числе которых - наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Напомним, первый этап реконструкции на объекте культурного наследия федерального значения "Скульптура "Родина-мать зовет!" был объявлен весной 2017 года. Стоимость работ составила более 60 миллионов рублей. Заказчиком является дирекция Министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации. Государственный контракт был заключен с компанией "Главзарубежстрой", которая ранее уже реставрировала различные храмы, театры, музеи, отели, резиденции и консульства в России и за рубежом, в том числе Третьяковскую галерею. На первом этапе реставрации выполнялись работы внутри монумента. В частности, реставраторы меняли стальные тросы внутри статуи, устанавливали на них специальные электромагнитные датчики.
Тогда, бывший директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин сообщил "Высоте 102", что работы на самом монументе начнутся после проведения ЧМ-2018, чтобы туристы, которые приедут в наш город во время игр чемпионата, смогли увидеть величественную скульптуру без строительных лесов.
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