Бил кулаками и доской: волгоградец восемь месяцев жестоко избивал 10-летнюю дочь





Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего жителя Волгограда, который подозревается в систематическом избиении своей 10-летней дочери. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, с января по сентябрь текущего года подозреваемый по месту жительства избивал свою дочь. При этом он наносил девочке удары руками и деревянной доской от детской кроватки в область головы и по телу, причиняя ей физические страдания, а также высказывал в ее адрес различные оскорбительные выражения.

Со слов ребенка отец применял к ней насилие по любому поводу, в том числе, когда она не помогала матери по ходу за тремя младшими сестрами. Установлено, что в 2017 году горе-отец привлекался к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и нанесение побоев, а также был лишен родительских прав в отношении девочки. А в отношении матери был инициирован вопрос о лишении ее родительских прав.

В настоящее время мужчина задержан, причастность к совершенному преступлению отрицает. Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



