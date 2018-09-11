Общество 11.09.2018 13:15
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11.09.2018 13:15
Переход Волгоградской области в другой часовой пояс планируется осуществить в последнее воскресенье октября, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на трансляцию пленарного заседания российского парламента. Сегодня в Государственной думе с докладом выступил председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. Он рассказал депутатом об итогах референдума, который прошел 18 марта. Тогда большинство жителей (около 60 % проголосовавших) высказались за перевод стрелок на один час вперед. После непродолжительной дискуссии законопроект о переходе Волгоградской области на новое время был поддержан в первом чтении.
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