Недобрая дорога: водитель легковушки пострадал в столкновении с двумя грузовиками на трассе "Сызрань-Волгоград"





Один человек пострадал в результате двойного ДТП в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла в понедельник на 645 километре федеральной трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". По предварительным данным, жители Ростовской области, управлявший грузовиком Iveco, не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль “Лада Калина”. В этот момент водитель легковушки сворачивал на АЗС, при этом он включил поворотники. От удара “Ладу” отбросило на встречную полосу и там она столкнулась с фурой “DAF”. В аварии травмы получил 32-летний водитель легкового авто. Пострадавший госпитализирован.

Отметим, что трасса “Сызрань-Саратов-Волгоград” пользуется у водителей недоброй славой. В августе здесь столкнулись четыре автомобиля, тогда серьезно пострадал мужчина. Случаются на этой дороге смертельные происшествия. В июле под колесами внедорожника “Mercedes” погиб пешеход. В июне два человека пострадали при столкновении двух фур и бензовоза. Два человека погибли в феврале при столкновении грузовика и легковушки. А осенью прошлого года там столкнулись “Шевроле-Нива” и БТР. Тогда погиб пассажир легковушки.