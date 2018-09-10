Выборы

У единороссов "болит голова" о новом спикере Волгоградской гордумы

Выборы 10.09.2018 17:55
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10.09.2018 17:55





Хорошая погода сыграла плохую шутку на выборах в Волгоградскую гордуму. О причинах низкой явки на участки для голосования сегодня публично высказался секретарь реготеделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, сообщает ИА «Высота 102». «Осенью или зимой, чем лучше погода, тем лучше идут на выборы. У нас же погода дала возможность провести выходные на даче  или на природе», - пояснил лидер единороссов в области. Тем не менее, Горняков признался, что хотел бы видеть явку избирателей Волгограда более высокой, чем 24%. Городу-герою  нужно брать пример у небольших населенных пунктов, где на местных выборах  явка составляет 40-45%. «Мы над этим будем работать», - заключил Горняков. В целом прошедшие выборы, по мнению руководителя регионального отделения «ЕР», были «достаточно честными, порядочными, без большой грязи».
Сейчас  в реготделении партии озабочены вопросом определения кандидатур для назначения спикером городской думы, двоих его заместителей и руководителя партийной фракции. Решение о выдвижении кандидатуры на должность председателя думы, по словам Горнякова, будет принято на региональной конференции партии. 
19 сентября состоится первое заседание городской думы, на котором депутаты утвердят спикера собрания, а также главу города.

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