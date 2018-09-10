Выборы 10.09.2018 17:55
1172 2
10.09.2018 17:55
Хорошая погода сыграла плохую шутку на выборах в Волгоградскую гордуму. О причинах низкой явки на участки для голосования сегодня публично высказался секретарь реготеделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, сообщает ИА «Высота 102». «Осенью или зимой, чем лучше погода, тем лучше идут на выборы. У нас же погода дала возможность провести выходные на даче или на природе», - пояснил лидер единороссов в области. Тем не менее, Горняков признался, что хотел бы видеть явку избирателей Волгограда более высокой, чем 24%. Городу-герою нужно брать пример у небольших населенных пунктов, где на местных выборах явка составляет 40-45%. «Мы над этим будем работать», - заключил Горняков. В целом прошедшие выборы, по мнению руководителя регионального отделения «ЕР», были «достаточно честными, порядочными, без большой грязи».
Сейчас в реготделении партии озабочены вопросом определения кандидатур для назначения спикером городской думы, двоих его заместителей и руководителя партийной фракции. Решение о выдвижении кандидатуры на должность председателя думы, по словам Горнякова, будет принято на региональной конференции партии.
19 сентября состоится первое заседание городской думы, на котором депутаты утвердят спикера собрания, а также главу города.
Реклама
Популярное по теме
13.08.2018 14:10
5353 30
10.09.2018 11:36
4695 32
В Волгограде выборы показали, кто слабое звено в «Единой России»10.09.2018 13:44
Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяев10.09.2018 12:06
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру10.09.2018 11:36
В Волжской гордуме появились депутатские династии10.09.2018 09:13
«Единая Россия» победила на выборах депутатов в трех городах Волгоградской области10.09.2018 08:19
В Волгограде партия власти проиграла только в одном избирательном округе10.09.2018 07:28
В Волгограде названы партии-лидеры голосования на выборах в гордуму10.09.2018 06:52
В Волгограде к 18.00 на участки пришли 18,35% избирателей09.09.2018 19:26
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.0009.09.2018 16:34
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не так09.09.2018 15:03
Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателей09.09.2018 13:58
Глава администрации Волгограда проголосовал и увидел позитив09.09.2018 12:29
В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателей09.09.2018 11:59
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосования09.09.2018 08:01
В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательство05.09.2018 12:56
Реклама