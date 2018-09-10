Выборы

В Волжской гордуме появились депутатские династии

Выборы 10.09.2018 09:13
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10.09.2018 09:13


В Волжской гордуме после выборов 9 сентября появились депутатские династии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома, так, «Единую Россию» в городском представительном органе будут представлять родственники - Алексей и Галина Ушамирские. Галина Ушамирская работает ректором Волжского института экономики, педагогики и права, она также являлась депутатом гордумы последнего созыва. Теперь в депутаты подался и ее сын – декан юридического факультета этого же учебного заведения. Также депутатом гордумы стала Татьяна Глухова - единоросс, которая избиралась по одномандатному округу. Депутатом гордумы предыдущего созыва являлся ее отец - Владимир Глухов, председатель Волжской торгово-промышленной палаты. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в 12 одномандатных округах на выборах в Волжскую гордуму 8 мандатов получили единороссы, 3 – коммунисты и 1 – самовыдвиженец. По единому избирательному округу лидером также стала партия власти – 35,19%, на втором месте КПРФ – 28,20%, на третьем ЛДПР – 17,46%. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 21,94%. По результатам выборов "ЕР" в Волжской гордуме может получить 17 мандатов, КПРФ - 10, ЛДПР - 3. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. 

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