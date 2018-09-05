Общество 05.09.2018 16:59
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05.09.2018 16:59
Отпуск с Малаховым чуть не сорвался у жительницы Волгоградской области из-за долга банку в сумме более 120 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, женщина длительное время не исполняла решение суда. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении в праве выезда должницы за пределы РФ, о чем надлежащим образом женщина был уведомлена.
Некоторое время спустя должница пришла на прием к должностному лицу Городищенского районного отдела судебных приставов и обратилась с просьбой временно снять ограничение в связи с тем, что она выиграла путевку в "Отпуск с Малаховым" в Грузию, однако ответ судебного пристава-исполнителя был категоричен. Получив отказ, не оставалось ничего другого как оплатить свой долг, а также исполнительский сбор в полном объеме.
После поступления денежных средств судебный пристав-исполнитель снял наложенное ограничение и окончил исполнительное производство.
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