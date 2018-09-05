Общество 05.09.2018 11:12
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05.09.2018 11:12
Начало рабочего дня сотрудников инспекции Госстройнадзора Волгоградской области сегодня было отмечено одиночным пикетом обманутых дольщиков ЖК «Династия». Этот дом застройщик обещал сдать еще в декабре 2015 года. Как сообщает ИА «Высота 102», одна из отчаявшихся участниц долевого строительства сегодня стояла у входа в офисное здание на улице Козловской, 39 и держала в руках плакат. Пришедшие поддержать дольщицу «товарищи по несчастью» пояснили, что давно и безуспешно пытаются добиться от Госстройнадзора внесения дома ЖК «Династия» по ул. Огарева, 21Б в так называемый реестр проблемных домов.
«Мы - законопослушные граждане, прошли в Волгограде много инстанций - от прокуратуры до приемной губернатора. В Госстройнадзоре мы уже прописались. Никакой помощи от них нет. Такое ощущение, что они покрывают гражданина Набатчикова - учредителя стройки ЖК «Династия». Мы поверили 214 закону, заключили договора, но закон повернул в сторону мошенников», - говорит Марина Тесленко, которая сейчас вынуждена снимать жилье, потому что деньги от продажи своей квартиры еще в 2014 году вложила в долевое строительство.
Обманутые дольщики ЖК «Династия» (всего около 250 человек) уже давно пытаются привлечь внимание властей к проблемам недостроенного 19-ти этажного дома по адресу улица Огарева, 21Б. Люди не раз выходили на митинги, устраивали акции с ночевкой в палатках прямо на стройплощадке, проводили пикеты. Дольщики утверждают, что сейчас стройка полностью заморожена, а застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. В том, что на стройплощадке ничто не говорит о проводимых работах, сегодня убедилась съемочная группа ИА «Высота 102».
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