Экология

"Лебединая песня": плантации аллергенных растений расцвели в Волгограде

Экология 04.09.2018 16:41
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04.09.2018 16:41


Обеспокоенность по поводу сокращения зеленых насаждений в городе-герое высказали участники совещания в региональном отделении ОНФ, посвященном наболевшей теме. Как сообщает ИА "Высота 102", так называемое зеленое кольцо Волгограда уже давно перестало таковым быть из-за почти полной гибели высаженных много лет назад деревьев, которые уже не выполняют свою роль барьера для степных ветров и фильтра вредных выбросов. Как предупредил Валерий Юрченко, директор «Центр защиты леса Волгоградской области», в случае непринятия мер по борьбе с ильмовым листоедом уже через два года в Волгограде могут погибнуть все вязы. А эти деревья выполняют роль своеобразного заслона на пути разносимой ветрами пыльцы аллергенных растений – той же лебеды, полыни и амброзии, которая давно уже бесконтрольно заполонила город.
При этом благоприятная для ее распространения погода – высокая температура и ветер – привела к увеличению в последний месяц количества обращений волгоградцев, жалующихся на обострение аллергии. По словам Анны Паниной, главного внештатного аллерголога-иммунолога даже аллергический ринит в случае не лечения этого заболевания может привести к более тяжелым последствиям – например, бронхиальной астме. Однако в городе есть целые участки, заросшие сорняком, которые не скашиваются. Вопросы у участников заседания вызвало не только бездействие городских служб по освобождению территории от аллергенных растений, но и отсутствие полива высаженных аллей, в том числе именных, вырубка здоровых деревьев, а также использование питьевой воды для полива тех скверов и парков, где есть водопровод.
В природоохранной прокуратуре подтвердили и факт отсутствия работы по инвентаризации зеленых насаждений в Волгограде, в отличие, например, от Волжского, где ведется строгий учет и моментально подсчитывается нанесенный вырубкой ущерб. При этом последние данные о количестве зеленых насаждений на каждого жителя датируются едва ли не двадцатилетней давностью и уже давно эта норма не выполняется. 



Дальнейшее игнорирование властями проблемы сохранения и восполнения зеленых насаждений может оставить наше поколение без чистого воздуха. Такой вывод сделали участники заседания. На заседании ОНФ было принято решение об обращении к городским властям с требованием не только обратить внимание на эту проблему, но и предпринять меры по исправлению ситуации.
В частности, предлагается восстановление «зеленого кольца» начать хотя бы с высадки «зеленых заборов» вдоль дорог – кустарника, который не требует особого ухода. Также члены регионального отделения ОНФ хотели бы видеть воссоздание треста  «Зеленого хозяйства» в качестве единого оператора по сохранению и восстановлению насаждений в городе-герое. Впрочем, усилия городских властей в этом направлении все же были отмечены. Речь идет о создании новых скверов и парков с системой поливочного водопровода и благоустройстве других мест отдыха. 


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