В Волжском уволен главврач больницы имени Фишера





Решение о снятии с поста главного врача городской клинической больницы №1 им. Фишера в Волжском – Александра Филиппова - принято в администрации Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Дмитрий Алексеев, который работал заместителем главного врача больницы по хирургической помощи. Принято также решение о комплексной проверке деятельности медучреждения - лечебной и поликлинической работы.

Напомним, в прошлую пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил ряд объектов в Волжском, в том числе – городскую больницу №1. О впечатлениях от визита в больницу главы региона не сообщалось. Однако известно, что губернатор поручил в течение недели подготовить отчет о деятельности медучреждения для принятия последующих решений о модернизации больницы. «В течение трех лет мы должны привести лечебное заведение в основе своей в порядок, в следующем году предстоит заложить базу для этих преобразований», – подчеркнул тогда Андрей Бочаров.



