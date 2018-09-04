Здравоохранение

В Волжском уволен главврач больницы имени Фишера

Здравоохранение 04.09.2018 13:06
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04.09.2018 13:06


Решение о снятии с поста главного врача городской клинической больницы №1 им. Фишера в Волжском – Александра Филиппова -  принято в администрации Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Дмитрий Алексеев, который работал заместителем главного врача больницы по хирургической помощи. Принято также решение о комплексной проверке деятельности медучреждения - лечебной и поликлинической работы. 
Напомним, в прошлую пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил ряд объектов в Волжском, в том числе – городскую больницу №1. О впечатлениях от визита в больницу главы региона не сообщалось. Однако известно, что губернатор поручил в течение недели подготовить отчет о деятельности медучреждения для принятия последующих решений о модернизации больницы. «В течение трех лет мы должны привести лечебное заведение в основе своей в порядок, в следующем году предстоит заложить базу для этих преобразований», – подчеркнул тогда Андрей Бочаров.

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