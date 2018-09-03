В Волгоградской области ребенок свалился в колодец

Происшествия 03.09.2018 06:38
612 0
03.09.2018 06:38
Ребенок пострадал при падении с высоты в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, в воскресенье вечером в поселке Краснооктябрьском пятилетний мальчик свалился в открытый колодец водоканала глубиной около трех метров. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу Волжского. Врачи диагностировали у него кататравму и ушиб грудной клетки.
Напомним, что за несколько часов до этого, в Среднеахтубинском районе, при падении с лестницы пострадала девочка.
Реклама
Популярное по теме
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
В Волгоградской области маленькая девочка пострадала, упав с двухметровый лестницы02.09.2018 17:55
Происшествия 02.09.2018 17:55
2170 0 Обсудить
Неспокойный "Каспий": в ДТП на трассе "Москва-Волгоград" опять пострадали люди02.09.2018 11:26
Происшествия 02.09.2018 11:26
1790 0 Обсудить
"Амулет" не уберег: в Волгограде водитель и пассажир китайской легковушки попали в больницу02.09.2018 10:57
Происшествия 02.09.2018 10:57
1015 0 Обсудить
В Волгограде психически больной мужчина погиб, упав с 16-этажки01.09.2018 11:55
Происшествия 01.09.2018 11:55
4369 0 Обсудить
В парке Волгограда нашли мертвого ребенка01.09.2018 11:31
Происшествия 01.09.2018 11:31
3485 0 Обсудить
Проехал на красный: в Волжском Волгоградской области школьник-велосипедист попал под машину01.09.2018 10:34
Происшествия 01.09.2018 10:34
1120 Обсудить
В Волгограде подросток на “десятке” протаранил павильон - пострадала женщина01.09.2018 10:09
Происшествия 01.09.2018 10:09
1758 0 Обсудить
Главарь преступной группы из Алтая отправляется под суд в Волгограде31.08.2018 16:36
Происшествия 31.08.2018 16:36
3266 3 Обсудить
Ночью в Волгограде столкнулись легковушка и тепловоз31.08.2018 11:45
Происшествия 31.08.2018 11:45
2863 4 Обсудить
Под Волгоградом заключенный сбежал с сельхозработ домой31.08.2018 10:15
Происшествия 31.08.2018 10:15
4959 9 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель наехал на полицейского и протаранил его автомобиль31.08.2018 06:24
Происшествия 31.08.2018 06:24
3527 14 Обсудить
Волгоградцу грозит семь лет колонии за контрабанду стероидов30.08.2018 11:26
Происшествия 30.08.2018 11:26
2814 6 Обсудить
В Волгограде пьяный бизнесмен скрылся на “Lexus” после четвертного ДТП30.08.2018 10:35
Происшествия 30.08.2018 10:35
4952 7 Обсудить
В Волгограде экс-начальника уголовного розыска райотдела и его подчиненного задержали за взятку30.08.2018 09:13
Происшествия 30.08.2018 09:13
6037 10 Обсудить
Мошенника из Волгограда задержали в Ленинградской области30.08.2018 09:06
Происшествия 30.08.2018 09:06
1188 3 Обсудить
Реклама