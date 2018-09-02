Общество

В Волгоградской области депутаты проигнорировали приглашение на митинг

Общество 02.09.2018 16:46
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02.09.2018 16:46


Немногим более 100 человек собрал сегодня митинг против пенсионной реформы, который состоялся в Калаче-на-Дону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов – Калачевский райком КПРФ – сюда пришли те, кто по-прежнему не согласен с планами правительства по увеличению возраста выхода на пенсию. Выступающие критиковали доводы о необходимости повышения пенсионного возраста и читали с трибуны стихи о чиновниках, которые живут за счет нищего народа. 
Участники акции также выразили возмущение трусостью своих избранников, в адрес которых по результатам прошлых акций направлены обращения с требованием их отставки, а также объяснений по поводу их голосования за пенсионную реформу. Особо были отмечены депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова, депутаты областной думы Александр Махин и Анатолий Якунин. Так, рассказали участники митинга, Татьяна Игоревна вместо встреч с избирателями с возможностью выслушать их мнение  лишь дала интервью местной  районной газете «Борьба», а областные депутаты и вовсе проигнорировали приглашение на мероприятие.
Сбор подписей под резолюцией митинга и под обращениями в адрес депутатов государственной думы от Волгоградской области продолжился и по окончанию мероприятия.  

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