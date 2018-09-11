Экология

Доска позора: В Волгограде из-за мусорного коллапса ТОС посылают "SOS"

Экология 11.09.2018 10:20
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11.09.2018 10:20

Поселок «Новостройка» в Краснооктябрьском районе утопает в свалках,   несмотря на повышение цены на вывоз и утилизацию мусора. «У нас с первого июля выросла сумма оплаты на 55%. Теперь каждый член семьи платит по 200 рублей за эту услугу,- заявила ИА «Высота 102» председатель ТОС Елена Просина. – Есть семьи, которым это обходится  в 1500 рублей. Но услуги как не было, так и нет. Живем в полнейшей антисанитарии».

По ее словам, много улиц не входят в  ТОС «Новостройка», к людям не приходят квитанции на оплату по вывозу и утилизацию мусора, и они выбрасывают его в контейнеры данного ТОСа бесплатно.

«Районная администрация не желает участвовать в подписании договора на вывоз мусора, сваливают все на ТОС, но должен быть трехсторонний договор, а администрация уклоняется от этого и этим самым подставляет нас. Но денег в ТОСе нет, и зарплату мы не получаем», - утверждает Елена Просина. -  Мы устали от этого  безобразия, но получается, что власть живет сама по себе, а отвечать за все должны мы. Буквально перед выборами нам в ТОС звонил помощник депутата гордумы Алекесея Волоцкова и задавал один вопрос: «Когда ликвидируете мусорную свалку?». Так вы дайте нам машину, и вывезем. Сами мы что можем?  Но в ответ - ничего вразумительного так и не услышали».

По словам депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова, к которому жильцы обратились за помощью, нынешним летом значительно увеличилось количество обращений жителей Краснооктябрьского района Волгограда, проживающих на территориях ТОСов в областное заксобрание на отсутствие работ по своевременному сбору и утилизации бытового мусора. Отходы, несмотря даже на значительное увеличение тарифа на его вывоз, исполнителями работ не вывозятся, и контейнерные площадки не убираются.

Такая ситуация, к примеру, - говорит законодатель, -  с ТОСом «Вишевая балка-1», жители которого бьют тревогу о незаконном, противоречащем всем нормам и правилам соседстве газового распределительного шкафа с огромной свалкой мусора.  Жители переулка Былинный жалуются на заваленный мусором весь поселок,  который не вывозится практически все лето, а самостоятельные обращения жителей в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда за помощью не  увенчались успехом. Заявителям устно пояснили, что вывозом мусора из частного сектора и очисткой контейнерных площадок должны заниматься сами жители ТОСа, так как в договоре на вывоз мусора отсутствует контроль  и ответственность со стороны администрации района за выполнением этих работ.

«Я считаю, что налицо попытка администрации Краснооктябрьского района  самоустраниться от решения важного для населения вопроса  вывоза мусора в полном объеме и зачистки контейнерных площадок. Убежден, что  нужно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять  безотлагательные меры  по устранению антисанитарной и пожароопасной ситуации», - заключил парламентарий.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

 

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