Волгоградской области не хватает школьных автобусов

Газетный киоск 29.08.2018 17:00
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29.08.2018 17:00
Российские регионы испытывают дефицит школьных автобусов, которые нужны для доставки учеников в новые школы. Всего нужно почти 6 тыс. автобусов, заявила сегодня министр просвещения Ольга Васильева на совещании по готовности к новому учебному году, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, наибольший дефицит наблюдается в Дагестане, Краснодарском крае, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской областях.
«То количество, которое просят регионы, в разы превышает наши возможности. Например, Краснодарский край - 237 автобусов, Нижегородская область - 222. Это очень высокая цифра», - сказал Васильева, отметив, что при такой потребности уложиться в годовой бюджет в 1,3 млрд рублей на закупку автобусов невозможно.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5502001
Фото сайта администрации Волгоградской области.
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