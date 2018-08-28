Общество

Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»

Общество 28.08.2018 10:55
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28.08.2018 10:55


В День «ЕвроХима», прошедшем в городе Котельниково Волгоградской области,   компания традиционно подарила его жителям встречу со звездой.  «Artik & Asti» -  «лучшая поп-группа 2018 года» по версии Муз-ТВ «взорвала» площадь самыми зажигательными хитами.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, звездным концертом программа праздничного дня не исчерпывалась. Утро пятницы 24 августа в Котельниково было посвящено детям. Самые маленькие горожане при помощи аниматоров раскрыли «преступление» в детективном квесте. Огромные добрые белые медведи всем без разбора дарили объятия и шарики.
 
Какой же День рождения без угощения? Своим маленьким гостям «ЕвроХим-ВолгаКалий» подготовил сладкий комплимент – для детей работали фонтаны с шоколадом, в который ребята окунали фрукты.
Городская молодежь не упустила возможность подебоширить прямо на главной городской площади на фестивале красок Холи. По команде ведущего участники фестиваля подбросили бомбочки с краской и цветное облако раскрасило всех в веселую палитру лета.

Сотрудники котельниковских предприятий «ЕвроХима» отметили День рождения компании на площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. Во время официальной части торжества почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены работники, добившиеся успехов в труде и общественной деятельности.
Неофициальная часть праздника на ГОКе проходила на газонах у административно-бытовых комплексов. Веселый тимбилдинговый квест показал, каким видят работники будущее своего предприятия. Итогом праздника на ГОКе стала «Зеленая аллея» - коллеги посадили в кашпо деревца  и оставили свой след в истории предприятия,  отпечатав на кашпо свои ладони.

Вечером компания пригласила всех к главной сцене города Котельниково, украшенной макетами надшахтных сооружения рудника Гремячинского ГОКа. Для самых маленьких на огромном экране состоялся просмотр мультфильма. Затем дети пережили настоящее приключение во время охоты за сокровищами форта Боярд.

Лучшие коллективы города Котельниково открыли вечернюю концертную программу, финалом которой  стало выступление приглашенных звезд «Artik & Asti». Гости праздника смогли осуществить свои мечты - сделать селфи со звездой, встретиться и сфотографироваться с популярными эстрадными исполнителями и подарить цветы любимому артисту. 
Под звездопадом высотного салюта гости поздравили с Днем рождения компанию, подарившую городу большой праздник. 
 

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