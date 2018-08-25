Происшествия

В Волгограде сгорела торговая палатка

Происшествия 25.08.2018 10:00
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25.08.2018 10:00


Минувшей ночью в Краснооктябрьском районе была уничтожена огнем торговая палатка. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о пожаре на улице Еременко поступил на пульт дежурного в 01:32.  К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №2  торговый объект площадью 12 квадратных метров был полностью охвачен пламенем. Огонь погасили в считанные минуты. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания. 

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