Парк "Сказка" в Волгограде: Не "убийство", а реконструкция









К неутешительным выводам пришли специалисты после обследования деревьев, которые растут в парке «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, выяснилось, что старые деревья не только безнадежно больны, но и угрожают безопасности горожан.

«Большая часть деревьев, произрастающих в парке, старовозрастные и сухостойные вязы, тополя и ясени. На стволах видны следы поражения гнилью, вредителями и раковыми заболеваниями, мы видим многочисленные дупла. Часть растений сильно накренилась, и держится благодаря соседним деревьям, - рассказала инженер-агроном Светлана Кривенко. – На вязах и тополях частично отсутствует кора, обламываются и падают ветки. Эти деревья уже не жизнеспособны. Более того, в любой момент такое дерево может упасть и причинить вред здоровью человека».













Напомним, в парке «Сказка» начинаются работы по реконструкции. Перед благоустройством специалисты администрации Ворошиловского района, районного МБУ ЖКХ и агрономы провели обследование зеленых насаждений. Задача экспертов - максимально сохранить деревья и кустарники, высаженные на территории зеленой зоны. Те растения, которые спасти невозможно из-за их больного и опасного аварийного состояния, будут заменены на новые здоровые саженцы – липы, клена, рябины. Деревья и кустарники, в том числе сосны, туи и спиреи, попадающие в зону проведения работ, будут пересажены на новое место. Оставшиеся здоровые деревья, среди которых каштаны и раскидистые клены, сохранят. Для лучшей приживаемости новых растений на территории «Сказки» полностью заменят верхний слой почвы на новый - дерновой. Кроме того, для ухода за деревьями в парке будет уложено около 2,5 км новой автоматической поливочной системы.













Сейчас в парке рабочие бригады демонтируют старый тротуар и конструкции. После подготовки территории на площади 4000 квадратных метров оформят новые дорожки из разноцветной брусчатки, велосипедную дорожку из резинового покрытия. Парковые дорожки оснастят тактильной плиткой и приспособят для передвижения маломобильных групп населения. Точкой притяжения для посетителей станет отремонтированный фонтан. Для маленьких горожан в парке установят детские игровые площадки. На одной из них уложат специальное резиновое травмобезопасное покрытие, на второй покрытие будет песочным. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки.

К слову, некоторые жители Волгограда высказывали недовольство начавшейся реконструкцией парка «Сказка». Подготовительные работы по благоустройству они приняли за уничтожение этого места отдыха.



