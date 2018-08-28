







Проверять жалобу не должен тот, на кого жалуются. Видимо, об этом запамятовал глава администрации г. Краснослободска Владимир Сурков и тем самым нарушил порядок рассмотрения обращений граждан, установленного федеральным законодательством.

Как сообщили ИА «Высота 102» жители, они обратились в администрацию городского поселения с жалобой на нарушения закона муниципальным предприятием «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск». Однако глава города, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, перенаправил их жалобу руководству тепловых сетей. Как подчеркнули в прокуратуре Среднеахтубинского района, «ответственным должностным лицом был нарушен запрет на перенаправление жалоб лицу, в отношении которого данная жалоба была подана».

За нарушение норм действующего законодательства в адрес администрации городского поселения внесено представление. Помимо этого, глава города Владимир Сурков привлечен к административной ответственности.



