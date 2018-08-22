В Волгограде судят рэкетира с оптового рынка

Расследования 22.08.2018 11:02
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22.08.2018 11:02
В разбойном нападении и трех эпизодах вымогательства обвиняется 39-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по его уголовному делу утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемый с 2011 по 2017 гг. периодически совместно со знакомыми требовал от предпринимателя денежные средства за беспрепятственную торговлю на оптовом рынке в Дзержинском районе. Мужчина не соглашался платить за осуществляемую им законную предпринимательскую деятельность, в связи с чем неоднократно подвергался избиению.
В ходе очередного такого нападения обвиняемый совместно со знакомым похитили у коммерсанта два сотовых телефона, после чего произвели в мужчину несколько выстрелов из травматического оружия.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою причастность к совершенным преступлениям обвиняемый отрицает. За содеянное ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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