В Волгограде судят рэкетира с оптового рынка





В разбойном нападении и трех эпизодах вымогательства обвиняется 39-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по его уголовному делу утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый с 2011 по 2017 гг. периодически совместно со знакомыми требовал от предпринимателя денежные средства за беспрепятственную торговлю на оптовом рынке в Дзержинском районе. Мужчина не соглашался платить за осуществляемую им законную предпринимательскую деятельность, в связи с чем неоднократно подвергался избиению.

В ходе очередного такого нападения обвиняемый совместно со знакомым похитили у коммерсанта два сотовых телефона, после чего произвели в мужчину несколько выстрелов из травматического оружия.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою причастность к совершенным преступлениям обвиняемый отрицает. За содеянное ему грозит до 12 лет тюрьмы.



