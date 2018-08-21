Общество

Управляющей компании в Волгоградской области не дали «навариться» на жильцах

Общество 21.08.2018 10:01
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21.08.2018 10:01


Житель Краснослободска добился перерасчета за завышенную стоимость содержания жилья, которую начисляла управляющая организация ООО «Сервисная Компания «Ресурс». Кроме того, Роспотребнадзор по Волгоградской области вынес постановление по факту обмана потребителя.
Как сообщил ИА «Высота 102» читатель информагентства, проживающий в Краснослободске, этому предшествовала довольно длительная переписка с надзорными и контролирующими органами.
«Каждый месяц я доплачивал непонятно за что по 84 рубля 60 коп. На первый взгляд, не такая большая сумма, ради которой стоило трепать нервы и ходить по кабинетам, - говорит читатель. – Тем не менее, только за полгода я переплатил 592 рубля 20 коп. И не только я, но и другие собственники жилья. Когда обратился с просьбой разъяснить, почему управляющая компания в одностороннем порядке увеличила стоимость услуг по содержанию жилья, вразумительного ответа не получил».
По словам краснослободца, в результате только третье его обращение о нарушении закона было передано из прокуратуры в инспекцию госжилнадзора, а оттуда – в Роспотребнадзор, который пришел к выводу, что УК  занимается обманом потребителей, «выраженным в применении стоимости услуги по содержанию жилья в завышенном размере». Итог: ООО «Сервисная Компания «Ресурс» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей за обсчет потребителя.
Причем, по этому же нарушению в сентябре 2017 года Роспотребнадзор почему-то никаких мер не принял.
«Это штраф за нарушение, допущенное в отношении только одного потребителя услуг. В настоящее время еще несколько жителей г. Краснослободска направили обращения в соответствующие структуры для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности нарушителя закона.
Вот такая у нас в Краснослободске «сфера ЖКХ», - заключил читатель «Высоты 102». Он убежден, что люди не должны просто так «дарить» деньги управленцам, для многих из которых, судя по всему, законы не писаны. В любом случае надо отстаивать свои права и добиваться честного выполнения своих обязанностей.

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