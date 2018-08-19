Со счетом 2:0 в пользу московской команды завершилась выездная встреча “Ротора” со “Спартаком-2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч в рамках седьмого тура ФНЛ Олимп-Первенства прошел на столичном стадионе “Академии Спартак имени Федора Черенкова”. Вначале игра шла с переменным успехом. Однако хозяева поля чаще создавали опасные моменты у ворот волгоградцев, как, например, на 12-й и 16-й минутах. Волгоградцы ответили на них рядом контратак. Но ни одной из команд вырваться вперед не удалось.

Во втором тайме москвичи также заставили волгоградских футболистов понервничать на 50-й и 53-й минутах. Волгоградцы в ответ атаковали ворота второй команды московского "Спартака" на 58-й минуте. Правда, успеха ни те, ни другие не достигли. Пока на 86-й минуте спартаковский нападающий Силванус Нимели не забил гол. Его успех на 93-й минуте повторил полузащитник столичной команды Егор Рудковский.

Отметим, к началу встречи хозяева поля располагались на шестой строчке турнирной таблицы. Так, на счету дубля “Спартака” были три победы, две ничьих и одно поражение. “Ротор” с тремя ничьими, двумя поражениями и победой занимал 17-ю строчку.