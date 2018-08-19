В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплате





Волгоградская область – теперь первая среди регионов ЮФО по объему просроченной заработной платы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, этот показатель на 1 августа составил аж 167,9 миллионов рублей (!). Традиционно регион в ЮФО по этому показателю был "середнячком". Теперь же вырвался на вряд ли почетное первое место. Так, по сравнению с данными на 1 июля долг работодателей перед работниками вырос в 7,4 раза (!). Причина образования задолженности – нехватка собственных средств организаций и предприятий.

Второй по величине объем долга по зарплате зафиксирован в Астраханской области – 118,6 миллиона рублей. Однако рост задолженности по сравнению с данными на 1 июля в этом регионе совсем небольшой – всего 1%. В Ростовской области данный показатель составил 57,6 миллиона рублей. А вот в республике Адыгея долга по зарплате нет совсем.

К слову, такой высокий объем просроченной зарплаты в Волгоградской области за последние годы наблюдается впервые. Средний показатель в регионе составлял обычно около 20-30 миллионов рублей.



