Аналитика

В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплате

Аналитика 19.08.2018 10:23
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19.08.2018 10:23


Волгоградская область – теперь первая среди регионов ЮФО по объему просроченной заработной платы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, этот показатель на 1 августа составил аж 167,9 миллионов рублей (!). Традиционно  регион в ЮФО по этому показателю был "середнячком". Теперь же вырвался на вряд ли почетное первое место. Так, по сравнению с данными на 1 июля долг работодателей перед работниками вырос в 7,4 раза (!).  Причина образования задолженности – нехватка собственных средств организаций и предприятий. 
Второй по величине объем долга по зарплате зафиксирован в Астраханской области – 118,6 миллиона рублей. Однако рост задолженности по сравнению с данными на 1 июля в этом регионе совсем небольшой – всего 1%. В Ростовской области данный показатель составил 57,6 миллиона рублей. А вот в республике Адыгея долга по зарплате нет совсем.
К слову, такой высокий объем просроченной зарплаты в Волгоградской области за последние годы наблюдается впервые. Средний показатель в регионе составлял обычно около 20-30 миллионов рублей. 

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