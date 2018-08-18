Глава администрации Волгограда проинспектировал «культурный ремонт» дворов





Сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев проинспектировал отремонтированные в рамках благоустройства дворы, а также побывал на объектах, где еще идут работы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первой точкой субботней поездки Виталия Лихачева стал двор по ул. Менжинского 22,24, где рабочие производят демонтаж тротуарного покрытия и бордюрного камня, чтобы затем сделать новую дорогу и подготовить участок для будущей детской площадки. «Главное – вовремя вывозить срезанный асфальт, чтобы не было во дворе гор отходов и чтобы люди не спотыкались, - заметил Виталий Лихачев. – Надо работать на культурном уровне». Также глава администрации Волгограда отметил, что во многом шанс попасть в программу благоустройства дворов зависит от того, насколько жильцы будут «шевелить» управляющие компании, которые должны готовить необходимые документы для участия в конкурсе на благоустройство. Бывает, подчеркнул глава администрации Волгоградской области, что одна управляющая компания делает все быстро и качественно, а другая – не успевает с подготовкой документов на конкурс, в итоге получается, что часть двора ремонтируется, а другая – нет.

Виталия Лихачев также побывал во дворе дома №7 по ул. Николая Отрады, где в прошлом году была отремонтирована внутридворовая территория и пообщался с жильцами. Люди признались, что всем довольны, а двор стал притяжением ребятишек из соседних домов благодаря возможности заниматься спортом. Жители признались, что «для полного счастья» им не хватает отремонтированных лифтов. Но и эта работа уже ведется – впервые в этом году в регионе будут заменены более 450 подъемников в многоквартирных домах.









Посетил глава администрации Волгограда и самый «жуткий» участок на Спартановке – это одноименный дублер улицы Николая Отрады от ул. Кастерина до ул Кропоткина, где сейчас идет капитальный ремонт. Эту дорогу не ремонтировали с 1974 года, «машины с боку на бок переваливались». После приведения в порядок этого участка, улицы Кропоткина и дороги на поселок ГЭС Спартановка, по словам Виталия Лихачева, будет закрыта в плане ремонта основных объектов.

Напомним, проект «Наш двор – наш дом» стартовал в Волгограде в 2016 году, в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 – установлены новые детские игровые площадки. Успешная реализация проекта в Волгограде дала старт развитию общероссийского проекта благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды». На преображение дворов из федеральной казны областному центру в 2017 году было направлено свыше 300 миллионов рублей. На эти средства комплексное обновление получили 43 двора в разных районах города - здесь появились новые дороги, детские и спортивные площадки, освещение и малые архитектурные формы. В текущем году данная работа продолжается. Благодаря тому, что Волгоград снова стал участником федерального проекта по благоустройству дворов и общественных территорий, реконструкция ждет территории около 50 многоквартирных домов, а также семь общественных пространств, которые в качестве первоочередных выбрали сами волгоградцы.



