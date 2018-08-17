Общество

В ОНФ ждут расследования инцидента со склоном стадиона «Волгоград Арена»

Общество 17.08.2018 14:02
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17.08.2018 14:02


ОНФ просит региональные власти разобраться, почему объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу, не выдержали дождей. Как сообщили ИА «Высота 102» в общероссийском народном фронте, от имени депутата Госдумы Александра Васильева направлены запросы в администрации регионов, где произошли инциденты с частичным разрушением созданных специально к Чемпионату мира 2018 года стадионов, тротуаров и объектов благоустройства, с просьбой разобраться в причинах произошедшего и устранить последствия.  
Жители нескольких городов страны по итогам главного мирового футбольного праздника столкнулись с разрушением объектов, построенных к мундиалю. Так, после сильных дождей в Нижнем Новгороде «поплыла» территория, благоустроенная рядом с одноименным стадионом. Вода также смыла брусчатку в Александровском саду, который находится рядом с Нижегородским кремлем. Не сработали ливневые канализации на Нижневолжской набережной, которую городские власти открыли после десятилетней реконструкции - также в преддверии Чемпионата мира по футболу. Склон под дорогой на набережной размыло, разрушилась часть тротуара и брусчатка, образовались провалы. В некоторых местах ограждение вообще повисло в воздухе.  
По данным из открытых источников, на дорожные работы выделили около 786 млн рублей. Работы были приняты и полностью оплачены. По условиям договора все обнаруженные недостатки подрядчик должен устранить за свой счет. Каждый объект имеет свой срок гарантии, например, для тротуаров, площадок из брусчатки, асфальтобетонных велодорожек, площадок для детских игр и занятий спортом, деревянных настилов, лестниц и пандусов – это 5 лет.
В Волгограде стадион, который построили к чемпионату, тоже не выдержал проливных дождей. Вызванный обильными осадками оползень вымыл большой кусок грунта из-под стадиона прямо на дорогу. После ливня береговой откос вдоль Волги покрылся рытвинами и оврагами, а тротуар возле стадиона – двухметровыми ямами, которые теперь пытаются ликвидировать.
В Самаре на фоне чемпионата во время реконструкции Московского шоссе (главной транспортной артерии города) высадили 3800 туй и можжевельников, а также 3 тыс. других кустов и деревьев и уложили травяной газон на площади в 80 тыс. кв. м. Как уверяет представитель субподрядчика, все было сделано по правилам, на зиму туи обработали и укрыли специальной тканью. Однако весной из-за активного солнца и отсутствия полива растения засохли, и пришлось высаживать новые.
Во всех этих историях намерены разобраться эксперты ОНФ. «Кто виноват в сложившихся ситуациях, объективно сказать сложно, необходимо разбираться в каждом отдельном случае. По данным фактам уже направлены мои депутатские запросы в администрации регионов. Нужно выяснить, кто виновен в случившемся и какие меры предпринимаются для ликвидации последствий, - прокомментировал депутат Госдумы Александр Васильев. – Президент Владимир Путин сказал, что инфраструктура ЧМ-2018 в будущем должна стать окупаемой, и ее нужно задействовать для развития массового спорта. Кроме того, в новом «майском указе» он поручил создать все условия, чтобы граждане активнее занимались физкультурой и спортом. В сложившейся ситуации нужно тщательно разобраться. Недопустимо, чтобы объекты, которые были сооружены к такому значительному событию и на которые были затрачены огромные бюджетные деньги, так быстро пришли в негодность». 
Напомним, склон у "Волгоград Арены" смыло в результате сильного ливня 15 июля. Подрядчик взял на себя обязательство восстановить этот обрушившийся участок в рамках гарантийного ремонта, работы идут до сих пор.

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