На Волгоградском алюминиевом заводе завершено строительство необходимых объектов в рамках подготовки к запуску производства анодов
Экономика 16.08.2018 13:47 Реклама
504 0
16.08.2018 13:47
Волгоградский алюминиевый завод завершил модернизацию инфраструктуры и строительство новых мощностей в рамках подготовки к запуску в эксплуатацию комплекса по производству обожжённых анодов, который запланирован на осень 2018 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ходе реализации проекта была проведена реконструкция отделения обжига, цеха анодной массы и прокалочного отделения. Построены смесильно-прессовое, обжиговое, котельное, турбинное отделения, смонтированы газоочистные установки, созданы необходимые объекты инфраструктуры.
«РУСАЛ на протяжении последних десяти лет является генератором и разработчиком инновационных технологий в сфере производства алюминия, направленных, в том числе, и на повышение сырьевой безопасности компании. На сегодняшний день на базе ВгАЗа создается современное, энергоэффективное и экологически чистое производство обожжённых анодных блоков, не имеющее аналогов в стране, которое является частью этой стратегии», - отметил технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.
При реализации проекта были разработаны оригинальные технические решения с максимальным использованием существующих объектов и инфраструктуры предприятия. Так, в корпусе электролиза была построена печь для обжига анодов, в прокалочном комплексе благодаря уникальным технологичным решениям налажено производство прокаленного кокса КЭП-2 с увеличением производительности печи на 25%. Кроме того, проведена модернизация существующей газоочистки электролизного производства для очистки отходящих газов печи обжига анодов.
Для обеспечения максимальной энергоэффективности работы комплекса была разработана система по утилизации тепла прокалочного отделения с дополнительной выработкой тепловой и электроэнергии.
Все проектные решения обеспечивают максимальную экологичность будущего производства.
«Организация нового производства на ВгАЗе с выпуском необходимой для функционирования алюминиевых заводов России конкурентоспособной продукции – это значительный вклад в повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внутреннем и внешнем рынках, и серьезный стимул для дальнейшего развития экономики региона» - прокомментировал заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков.
Окончание реализации проекта запланировано на осень этого года. Объем производства - 104 тыс. тонн обожженных анодных блоков в год.
Реклама
Популярное по теме
10.08.2018 17:02
6922 19
21.07.2018 09:10
5048 0
ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли16.08.2018 13:08
На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажер16.08.2018 12:37
Презентация-открытие программно-технического комплекса «Тренажер трубопрокатного агрегата 159-426» состоялась на Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию. В презентации приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, директор по производству...
Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерства16.08.2018 10:19
Рестораны и бары Волгограда заработали с начала года свыше 7 млрд рублей15.08.2018 17:24
Волжский трубный завод поделился с региональными предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства»15.08.2018 10:40
Более 40% черных металлов и алюминия ушло из Волгоградской области за рубеж15.08.2018 10:29
Компания ВТБ Страхование на четверть увеличила объем сборов в Волгоградской области13.08.2018 15:17
Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»13.08.2018 11:43
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срок10.08.2018 14:44
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный бренд10.08.2018 13:16
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должников10.08.2018 13:00
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам09.08.2018 14:51
В Волгограде налоговики взыскали с меткомбината "Красный Октябрь" 424 млн рублей09.08.2018 10:47
Волгоградская область продолжает бить рекорды по сбору налогов08.08.2018 14:55
«Сады Придонья»: соки для тех, кто одержал главную победу в жизни08.08.2018 14:15
Реклама