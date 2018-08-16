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Пострадавшие в ДТП с бензовозом пассажиры маршрутки под Волгоградом отделались легкими травмами

Происшествия 16.08.2018 10:49
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16.08.2018 10:49

Пассажиры маршрутки, пострадавшие в аварии с участием бензовоза в Среднеахтубинском районе, отделались легкими травмами - их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона.
Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области авария произошла в среду около 13:30 на трассе “Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград”. Со стороны Быково по направлению к Волжскому ехал тягач “Scania”  с полуприцепом цистерной. Грузовиком управлял 58-летний мужчина. На 30 километре дороги грузовик наехал на стоящий на обочине микроавтобус “ГАЗ А63R42” маршрута №594. В результате аварии пострадали восемь человек в том числе беременная девушка и двое детей: пятилетний мальчик и 13-летняя девочка. Будущая мама находится в Волжском в больнице имени Фишера, у нее диагностировано сотрясение головного мозга, угрозы плоду нет. Мальчик с переломом коленного сустава госпитализирован в БСМП №7, у девочки сломана ключица, сейчас она лечится в детской больнице Волжского. Состояние остальных  опасений у врачей также не вызывает.

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