Общественную палату Волгоградской области доукомплектовали банкирами и учеными

Общество 15.08.2018 18:07
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15.08.2018 18:07
Утверждена третья десятка нового состава Общественной палаты Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в десятку вошли:
Бардаков Алексей Иванович - профессор кафедры государственного управления и политологии Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного и государственной службы при Президенте РФ»
Гончарова Наталья Васильевна - президент Нотариальной палаты Волгоградской области (Ассоциации)
Долженко Геннадий Дмитриевич - член правления Волгоградской областной общественной организации "Союз "Чернобыль"
Жилина Софья Борисовна - советник Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО)
Ломакина Зоя Николаевна - председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества
Каминская Надежда Петровна - директор государственного автономного учреждения "Волгоградский учебно-курсовой комбинат", советник губернатора Волгоградской области
Никитина Елена Викторовна - директор некоммерческого образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Ор Авнер"
Репринцев Николай Иванович - член Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей»
Романов Сергей Владимирович - преподаватель кафедры педагогики, доцент Волгоградского государственного социально педагогического Университета, координатор Российского движения школьников по Волгоградской области
Сукачев Андрей Владимирович - генеральный директор группы компаний "АС"
Ранее, напомним, десять членов палаты утвердил губернатор Волгоградской области, еще десять - депутаты областной думы. При этом кандидатам в Общественную палату на заседании регпарламента пришлось перед утверждением отвечать на неудобные вопросы по поводу отношения к пенсионной реформе. Против высказался лишь один. Первое заседание новой палаты пройдет 14 сентября.
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