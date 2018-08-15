В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибке

Общество 15.08.2018 14:08
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15.08.2018 14:08
"Клинике Академическая" не удалось обжаловать решение районного суда о выплате компенсации и штрафа за проведение сомнительной процедуры 7-летнему мальчику. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, сегодня апелляционная инстанция облсуда оставила жалобу клиники без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения.
Решение вступило в законную силу.
Как ранее сообщало информагентство, в мае этого года Ворошиловский районный суд полностью встал на сторону родителей, постановив взыскать с клиники деньги за некачественно оказанную услугу, компенсировать моральный вред, а также наложить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Об этой вопиющей истории "Высота 102" сообщала в январе текущего года в публикации "Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка". Тогда родители мальчика, убежденные, что их сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили от несуществующего заболевания, только готовили иск в суд. Росздравнадзор провел проверку по указанным в статье "Высота 102" сведениям. В клинике обнаружили массу нарушений. В том числе выяснилось, что болезненную процедуру мальчику провели без обязательной в данном случае местной анестезии (обезболивания).
Напомним, что мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на пораженные участки тела жидким азотом. Для ребенка эта дорогостоящая процедура оказалась очень болезненной - высыпания при "прижигании" лопались, но мальчик под присмотром отца мужественно терпел лечение, которое ему назначила врач. Однако оно не помогло: через несколько часов высыпаний на коже ребенка стало еще больше, а зуд только усиливался. В ГУЗ "Детская поликлиника №6", куда привели мальчика сразу после выходных, родителям сообщили, что их сын заболел ветряной оспой. Через несколько дней ветрянка проявилась у младшей дочери, а затем и у старшего сына.
В районном суде было установлено, что криодеструкция мальчику вообще была противопоказана, так как у ребенка на тот момент был острый ларингит, о чем врачу сообщили, но она эту информацию проигнорировала при постановке диагноза и назначении лечения.
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