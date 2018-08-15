Аналитика

Выписка из анамнеза: Как Волгоградская область за 10 лет теряла врачей и больницы

Аналитика 15.08.2018 11:02
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15.08.2018 11:02


С 2007 по 2017 годы в Волгоградской области количество врачей всех специальностей снизилось с 13,2 тысяч до 11,2 тысяч человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где проанализировали ситуацию в социальной сфере, в частности, в здравоохранении. Если в 2007 году на 10 тысяч населения приходилось 50,4 так называемой врачебной единицы, то через 10 лет этот показатель снизился до 44,6. Также снизилось количество фельдешрско-акушерских пунктов: если в 2017 году их было 808, то в 2017 году – 673. Уменьшилось за 10 лет и число больничных коек – с 30,9 тысяч до 22 тысяч. Меньше стало коек для беременных и рожениц – с 1,6 тысяч до 1 тысячи, а количество больничных организаций снизилось со 130 до 90.  При этом количество детских поликлиник и женских консультаций выросло за данный период – с 205 до 281. Стало больше и врачебных амбулаторно-поликлинических организаций – с 404 до 411. 
Напомним, несколько лет назад в Волгоградской области была разработана трехуровневая система медицинской помощи со схемами маршрутизации, предусматривающими порядок оказания первичной и высокотехнологичной медпомощи, в которой участвуют все медучреждения региона – начина от ФАПов и заканчивая специализированными центрами и больницами. За последнее время в регионе были капитально отремонтированы ряд медучрежений, в частности, детская больница №7, а к чемпионату мира открылось современное отделение скорой медицинской помощи в клинической больнице №25 Волгограда. 

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