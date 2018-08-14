



Специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области признали овощи, выращенные в тепличных хозяйствах Городищенского и Иловлинского районов, безопасными. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с соответствующими запросами в управление обратились администрации данных районов, предоставившие сведения о нарушениях санитарного законодательства при осуществлении деятельности по выращиванию овощных культур в закрытом грунте. В ходе административных расследований привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз почвы, готовой продукции, а также воды из рек Сакарка и Иловля. Также контрольные образцы направлялись в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора и ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

Отобранные пробы готовой овощной продукции (огурцы и томаты свежие защищенного грунта) исследовались на нитраты, пестициды, токсичные элементы, ГМО, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля. Фактов превышения исследуемых показателей не выявлено. Готовая продукция, выращенная в тепличных хозяйствах Иловлинского и Городищенского муниципальных районов Волгоградской области, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», заверили в управлении Роспотребнадзора.

Тем не менее были выявлены нарушения санитарного законодательства в части несоблюдения требований по благоустройству территорий, в результате которых созданы благоприятные условия для распространения насекомых, грызунов, собак и пр., представляющих эпидемиологическую опасность. Речь идет о фактах ненадлежащего хранения, обращения и работе с пестицидами и агрохимикатами, а также применения препаратов, не включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории Российской Федерации. По всем выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд.

Напомним, экологи, общественники и депутаты выражали обеспокоенность условиями выращивания овощей в теплицах районов Волгоградской области. Проверяющие неоднократно фиксировали антисанитарию в местах выращивания овощей, факты незаконного забора воды из рек и применения непонятных химикатов. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов выявляли нелегалов, которые трудились в так называемых «полиэтиленовых городах» без разрешений и патентов.