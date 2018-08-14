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В Волгоградской области молодой маме отказали в пособии на ребенка

Общество 14.08.2018 11:22
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14.08.2018 11:22

Через суд пришлось добиваться прокурору назначения детского пособия 26-летней жительнице Фролово. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора по Волгоградской области Оксана Черединина, в марте женщина подала заявление на пособие в местный центр социальной защиты населения, но ей отказали, сославшись на то, что родившаяся в этом году дочь является ее вторым ребенком. Женщина, действительно,  рожала в 2016 году, однако ее первенец появился на свет мертвым. Естественно,  тогда родильница пособие на ребенка не оформляла. 
Остальным условиям социальной поддержки молодая семья полностью отвечала. 
По решениею суда центр соцзащиты обязан выплачивать молодой маме ежемесячное пособие, пока ее дочке не исполнится полтора года.  

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