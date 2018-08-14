На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем

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Происшествия 14.08.2018 10:23
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14.08.2018 10:23
Один человек попал в больницу после утренней аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня в 8:50 на улице имени маршала Еременко столкнулись “Лада Гранта” и “ВАЗ-2107”. По предварительным данным, водителю “Гранты” стало плохо за рулем и он выехал на встречную полосу. В результате столкновения травму получил водитель “семерки”.
Как уточнили информагентству в экстренных службах региона, один из водителей, 32-летний мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки, 34-летнему мужчине помощь оказали в травмпункте.
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