На севере Волгограда водителю стало плохо за рулем

Один человек попал в больницу после утренней аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня в 8:50 на улице имени маршала Еременко столкнулись “Лада Гранта” и “ВАЗ-2107”. По предварительным данным, водителю “Гранты” стало плохо за рулем и он выехал на встречную полосу. В результате столкновения травму получил водитель “семерки”.

Как уточнили информагентству в экстренных службах региона, один из водителей, 32-летний мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки, 34-летнему мужчине помощь оказали в травмпункте.



