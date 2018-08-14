Общество

Погибшую в Волгоградской области в страшном ДТП с автомобилем молодогвардейца семью похоронят в Дагестане

Общество 14.08.2018 10:19
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14.08.2018 10:19


Сегодня в Волжском простятся с семьей Перчиевых – супругами Виталием и Кирой и их дочками Викой и Катей, которые стали жертвой чудовищного ДТП с участием автомобиля заместителя председателя волгоградской «Молодой гвардии»  Ренатом Булатовым. Как сообщает ИА «Высота 102», родные и близкие семьи и обычные волжане, кого потрясла эта трагедия, придут в 18-00 к воротам кладбища в Волжском. После церемонии прощания тела погибших увезут на родину к родственникам Виталия – в город Кизляр республики Дагестан. В администрации Волжского оказали помощь в восстановлении некоторых документов, которые сгорели в машине. 
По иронии судьбы, за два часа  до начала церемонии прощания с погибшими, в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области будет решаться вопрос об избрании  меры пресечения водителю пикапа, который протаранил машину, где находилась семья Перчиевых – 22 летнему Ренату Булатову. Напомним, страшная трагедия произошла 10 августа в 22-15 на 12-ом километре дороги  “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба”  -  столкнулись “Dodge Ram” и  “Hyundai Accord”. По предварительной информации, 22-летний водитель пикапа при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, которой управлял 39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто, его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет. Известно, что дети были на заднем сиденье в детских креслах.
Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа задержан.
О Ренате Булатове известно, что он вел активную политическую деятельность, являлся одним из руководителей организации «Единой России» - «Молодой гвардии». В 21 год он предпринял попытку баллотироваться в депутаты Волгоградской областной думы, участвовал в праймериз «ЕР» и на предстоящих выборах в Волгоградскую гордуму, однако так и не стал кандидатом. Ренат Булатов является сыном депутата Совета народных депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района. Ранее в региональном отделении «ЕР» заявили, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении Рената Булатова приостановят его членство в партии. 
Все дни после трагедии на место, где погибла семья, люди несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи. 

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