Культура 14.08.2018 08:23
682 0
14.08.2018 08:23
Девиз из стихотворения Михаила Ломоносова «Везде исследуйте всечасно» начертан на личной печати и книгах волгоградского педагога и исследователя Сергея Моникова, работам которого посвящена открывшаяся в библиотеке имени Максима Горького выставка. Как сообщили ИА «Высота 102» в секторе краеведения библиотеки, бестселлером ученого-краеведа стали его историко-географические очерки «Золотое озеро», книги «Охотники за окаменелостями», «Земля на границе Европы и Азии» – подлинная энциклопедия географии Ольховского района области, «Во имя российской науки» – исследование истории изучения географии Нижнего Поволжья. Все они не позволяют заблудиться в море краеведческих фактов и событий.
Сергей Моников - автор научно-познавательного фильма «Куда ушло море», в котором рассказана история нескольких морей, находившихся на протяжении миллионов лет на территории нашей области и сменявших последовательно друг друга. «Там, где мы сейчас живем, бушевала когда-то морская стихия. А своеобразным наследием этих морей, сохранившимся до наших дней, стали соленые озера Нижнего Поволжья – Эльтон и Баскунчак», - говорит он.
Занятия краеведением, изучение биографий персоналий, внесших вклад в изучение нашего края стало делом его жизни. Все годы своей деятельности – Моников около 30 лет преподает в волгоградском социально-педагогическом университете - он стремится вовлечь в географическое краеведение как можно больше талантливой молодежи. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», - убежден ученый.
Реклама
Популярное по теме
22.07.2018 06:21
4692 0
21.07.2018 10:36
1645 0
23.07.2018 16:13
1492 0
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидов11.08.2018 14:22
Волгоградцы «взяли» Азов в Ростовской области06.08.2018 10:33
В Волгограде снимут фильм о Волге, времени и судьбе02.08.2018 16:14
Годовщину начала Первой мировой войны в Волгограде отметили митингом у музея01.08.2018 11:19
Золото сарматов вернулось из Палаццо-Венеции в Риме в Астрахань31.07.2018 16:16
В Волгограде представят картины сына репрессированного революционера Бухарина30.07.2018 12:19
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев прогуляться по мистическому подземелью XVIII века в полночь28.07.2018 11:54
Фронтовик из Волгограда сыграет зрителям Татарии на ложках23.07.2018 16:13
Творческие ветеранские коллективы, солисты-вокалисты, мастера художественного слова, гармонисты-частушечники, исполнители на народных инструментах, лауреаты Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни отправляются в Казань, где будут представлять Волгоградскую область...
Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомков22.07.2018 06:21
В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкой21.07.2018 10:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея Маресьева19.07.2018 14:36
В Волгограде столетние наряды из сундука прабабушки-казачки стали "изюминкой" новой выставки15.07.2018 10:18
В Волгограде на 81-м году жизни скончался известный скульптор – почетный гражданин города Виктор Фетисов12.07.2018 21:22
Уникальное здание в Волгоградской области не признали объектом культурного наследия11.07.2018 11:24
Волгоградский академический симфонический оркестр завершит сезон на фан-фесте04.07.2018 16:47
Реклама