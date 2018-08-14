Культура

«Везде исследуйте всечасно». Волгоградский автор бестселлеров призывает к любви к Отечеству

Культура 14.08.2018 08:23
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14.08.2018 08:23

Девиз из стихотворения Михаила Ломоносова «Везде исследуйте всечасно» начертан на личной печати и книгах волгоградского педагога и исследователя Сергея Моникова, работам которого посвящена открывшаяся в библиотеке имени Максима Горького выставка. Как сообщили ИА «Высота 102» в секторе краеведения библиотеки,  бестселлером ученого-краеведа стали его историко-географические очерки «Золотое озеро», книги  «Охотники за окаменелостями», «Земля на границе Европы и Азии» – подлинная энциклопедия географии Ольховского района области,  «Во имя российской науки» – исследование истории изучения географии Нижнего Поволжья. Все они не позволяют заблудиться в море краеведческих фактов и событий.
Сергей Моников -  автор научно-познавательного фильма «Куда ушло море», в котором рассказана история нескольких морей, находившихся на протяжении миллионов лет на территории нашей области и сменявших последовательно друг друга. «Там, где мы сейчас живем, бушевала когда-то морская стихия. А своеобразным наследием этих морей, сохранившимся до наших дней, стали соленые озера Нижнего Поволжья – Эльтон и Баскунчак», - говорит он.
Занятия краеведением, изучение биографий персоналий, внесших вклад в изучение нашего края стало делом его жизни. Все годы своей деятельности – Моников около 30 лет преподает в волгоградском социально-педагогическом университете -  он  стремится вовлечь в географическое краеведение как можно больше талантливой молодежи. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», - убежден ученый.

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