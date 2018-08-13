Выборы

В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»

Выборы 13.08.2018 14:10
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13.08.2018 14:10


О курьезном случае на выборах в Волжскую городскую думу рассказал сегодня журналистам председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Как сообщает ИА «Высота 102», проявленная смекалка или даже проворность оставили кандидата  от ЛДПР на обочине предвыборной кампании. 36-летний либерал-демократ Армэн Ткачев решил перестраховаться и выдвинулся в депутаты попутно от «Родины». Решением избиркома из списка партии Дмитрия Рогозина этого кандидата исключили. Реакция ЛДПР не заставила себя долго ждать – за измену выдвиженец лишился статуса кандидата и от второй партии. 
В ходе сегодняшнего брифинга председатель Волгоградского областного избиркома заявил о завершении этапа регистрации на предстоящих 9 сентября выборах. Всего по региону до участия в голосовании допущено почти 2,4 тысячи человек, участвующих в 156 предвыборых кампаниях. 101 кандидату отказано в регистрации, что составляет 4% от общего числа выдвиженцев. Для сравнения – в среднем по России этот показатель составил 4,8% кандидатов.  
В ряде случаев кандидаты по собственому желанию покидали предвыборную гонку (10 заявлений).  Некоторые выдвиженцы не потрудились явиться в избиркомы для подачи документов (27 случаев). По решению избиркомов статус зарегистрированных кандидатов не получили 64 кандидата. По словам Виктора Черячукина, основная причина отказа кандидатам в регистрации – большое количество недостоверных подписей избирателей (58 фактов), что составляет 57% от всех отказов. 
В Волгограде все 9 политических сил, изъявивших желание участвовать в выборах  депутатов, благополучно прошли этап регистрации. Наибольшие потери понес отряд самовыдвиженцев. Только двое из 12 кандидатов преодолели этап регистрации. Это  действующий депутат Дмитрий Крылов, который баллотируется по одномандатному округу №17 Красноармейского района, и предприниматель Елена Осина (округ №1 Тракторозаводского района). Причем подавляющее число независимых кандидатов (8 из 12) самоустранились от выборной кампании, не явившись в избиркомы для подачи документов. И только двое кандидатов «отчислены» по решению избирательных комиссий из-за большого количества недостоверных подписей. Напомним, как уже сообщало информагентство, отказ в регистрации на минувшей неделе получил, к примеру, начальник Волгоградского штаба оппозиционера Навального Алексей Волков.

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