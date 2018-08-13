В центре Волгограда засохли молодые деревья

Общество 13.08.2018 09:49
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13.08.2018 09:49
В самом центре Волгограда вдоль Аллеи Героев засохли кроны молодых деревьев. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, деревья были посажены несколько лет назад и уже давали спасительную в летний зной тень. Однако около месяца назад волгоградцы стали замечать, что кроны деревьев желтеют. Сегодня они выглядят так, как будто на дворе глубокая осень. Деревья могли погибнуть из-за недостатка полива или из-за одолевшей растения болезни, предположили горожане.
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