Общество

В центре Волгограда засохли молодые деревья

Общество 13.08.2018 09:49
725 5
13.08.2018 09:49


В самом центре Волгограда вдоль Аллеи Героев засохли кроны молодых деревьев. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, деревья были посажены несколько лет назад и уже давали спасительную в летний зной тень. Однако около месяца назад волгоградцы стали замечать, что кроны деревьев желтеют. Сегодня они выглядят так, как будто на дворе глубокая осень. Деревья могли погибнуть из-за недостатка полива или из-за одолевшей растения болезни, предположили горожане. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
12.08.2018 22:09
Общество 12.08.2018 22:09
2487 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 16:51
Общество 12.08.2018 16:51
4918 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 11:33
Общество 12.08.2018 11:33
11483 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 10:08
Общество 12.08.2018 10:08
5514 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 05:32
Общество 12.08.2018 05:32
3967 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 04:35
Общество 12.08.2018 04:35
2189 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 19:24
Общество 11.08.2018 19:24
19372 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 12:03
Общество 11.08.2018 12:03
8648 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 11:12
Общество 11.08.2018 11:12
3030 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 10:20
Общество 11.08.2018 10:20
1556 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 05:02
Общество 11.08.2018 05:02
2628 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 16:38
Общество 10.08.2018 16:38
4851 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 15:04
Общество 10.08.2018 15:04
1639 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 14:02
Общество 10.08.2018 14:02
2099 17 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:44
Общество 10.08.2018 12:44
1487 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:04
В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик
10:16
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителейСмотреть фотографии
09:49
В центре Волгограда засохли молодые деревьяСмотреть фотографии
09:19
За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
23:55
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машинаСмотреть фотографии
22:09
В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамидСмотреть фотографии
18:47
Грузовики-разрушители: Волгоградские дороги спасают от транзитных фур Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьейСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»Смотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
14:22
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршруткуСмотреть фотографии
11:11
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда заподозрили соседа в строительстве в квартире майнинговой фермыСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшимиСмотреть фотографии
05:49
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской областиСмотреть фотографии
05:02
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭПСмотреть фотографии
23:54
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка Cмотреть видео
17:47
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход Смотреть фотографии
16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
Реклама
 