Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбу

Происшествия 12.08.2018 12:26
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12.08.2018 12:26
Специалисты обезвредили авиабомбу, найденную на дне Волги около хутора Бобры. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Напомним, 22 июля на дне реки жители нашли фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250. Сейчас водолазы обследуют дно в поисках еще одного боеприпаса. Информация о нем поступила от местного дайвера-любителя.
Работы по обезвреживанию опасной находки провели сотрудники московского "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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